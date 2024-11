Tarantinitime.it - Emergenza idrica a Paolo VI. Mazzarano: “Dalla Regione quasi 1 mln di euro per autoclavi negli stabili di via XXV Aprile”

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time Quotidiano“La, con delibera di giunta dell’11 novembre scorso, mette a disposizione di Arca Jonica ben € 954.571,55, che saranno utilizzati per realizzare vasche di accumulo idrico eal servizio deglidi via XXV, nel rioneSesto di Taranto. Parliamo di 43 edifici, per un totale di ben 457 alloggi”.Così il Consigliere regionale e Presidente della Commissione Ambiente e Trasporti della PugliaMichele.“I residenti in quella zona della città affrontano disagiscorsa estate e hanno fatto i conti con la mancanza di acqua proprio nel periodo più caldo dell’anno. Ancor più pesante è la situazione se si pensa che sonoabitati da molti anziani e disabili. A luglio infatti, la carenza di piogge ha provocato una forte diminuzione d’acquainvasi, e ha costretto l’Acquedotto Pugliese a ridurre la pressione con ovvie conseguenze per chi abita in quei palazzi, soprattutto ai piani più alti.