Metropolitanmagazine.it - È ufficiale, Conan O’Brien presenterà gli Oscar 2025, arrivati alla loro 97esima edizione

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il comico, scrittore, produttore, ex conduttore di un late-night show e vincitore di un Emmyè stato scelto per presentare ladegli, quelli delsarà l’unico presentatore della 97adegli Academy Awards il 2 marzo, hanno annunciato oggi il CEO dell’Academy Bill Kramer e la Presidente dell’Academy Janet Yang. Sarà la prima volta chei premi. “Siamo emozionati e onorati di avere l’incomparabilecome presentatore degliquest’anno“, hanno affermato Kramer e Yang. “È la persona perfetta per aiutarci a guidare la nostra celebrazione del cinema con il suo brillante umorismo, il suo amore per i film e la sua competenza televisiva. La sua straordinaria capacità di entrare in contatto con il pubblico unirà gli spettatori per fare ciò che glisanno fare meglio: onorare i film e i registi spettacolari di quest’anno“.