Durante le feste vince la moda

DOLCE ABBRACCIO Il knitwear è di tendenza. Con il giusto maglione di qualità si possono creare tanti look confortevoli e a prova di stile. Regalare un caldo abbraccio? Quando il gesto d’affetto non basta, il suggerimento è quello di puntare su un maglione in cashmere ed evergreen. Come quelli proposti da Falconeri, con materiale ricercato, elegante e anche pratico. La bellezza di questo filato, oltre alla sua sofficità, è la capacità che ha di durare nel tempo. PAZZI PER LEIl periodo natalizio è il periodo migliore per vestirsi a festa: è quindi l’occasione perfetta per regalare qualcosa di opportunamente elegante e scintillante da indossare, da abiti che brillano a camicie vistose destinate a ricevere un sacco di complimenti. Come i pantaloni tempestati di paillettes firmati da Luisa Spagnoli.