Terzotemponapoli.com - Da Napoli a Castel Volturno e in giro per il mondo

Leggi su Terzotemponapoli.com

Iltrae i giocatori impegati con le rispettive nazionali: di seguito un aticolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Senza tredici elementi, mentre entrano nel vivo le gare delle nazionali, Antonio Conte prova a sfruttare questi giorni per accelerare dal punto di visita fisico con chi è rimasto a. Ieri doppia seduta ed anche allenamento congiunto con la Puteolana (7-2 il finale con quattro gol di Simeone, doppietta di Neres e rete di Ngonge) per dare minutaggio e ritmo-partita anche a chi ha trovato meno spazio nelle ultime settimane”.chiama, i giocatori rispondono Dalle nazionali, intanto, arrivano conferme e segnali positivi verso la sfida alla Roma. Niente sovraccarichi per Anguissa, un’inamovibile di Conte, che ha saltato l’impegno del suo Camerun (già qualificato) perché è diventato nuovamente papà.