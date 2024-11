Ilgiorno.it - Crescono i senza dimora: uno su cinque diplomato

Aumentano le persone, per lo meno quelle incontrate da Caritas: in Lombardia, il più alto numero di presenze con ben 11.715 persone. Tanti sono iintercettati da Caritas che, nel rapporto 2024 sulla povertà, evidenzia non solo l’aumento in termini numerici, ma una società più fragile e diseguale. "Se si guarda complessivamente ai dati raccolti da operatori e volontari Caritas questi sembrano restituirci una doppia fotografia – si legge nel rapporto –. La prima è quella di persone che risultano fortemente deprivate sul piano materiale e che dunque necessitano di tutto: alloggio, cibo, vestiario, cure mediche, istruzione, orientamento. La seconda, descrive invece zone ‘grigie’, dove il confine tra povertà estreme e vulnerabilità sociali non appare così netto; alcuni di loro possono infatti contare su un lavoro, magari occasionale e saltuario, altri lo cercano e ne fanno esplicita richiesta alla Caritas, disponendo anche di un livello di istruzione medio".