Universalmovies.it - Cortina Express | Il trailer della commedia con De Sica e Lillo

Medusa Film ha svelato quest’oggi ilufficiale di, la nuovadi Natale con Christian DePetrolo.Laitaliana torna a far notizia mentre il conto alla rovescia verso Natale 2024 è partito ufficialmente.è di fatto il nuovo cinepanettone targato Medusa Film, diretto da Eros Puglielli, regista molto apprezzato per film quali Copperman (2019) e Gli Idoli delle Donne (2022), con la coppia comica formata dal solito immancabile Christian Dee daPetrolo.La sceneggiatura diè stata scritta da Tommaso Renzoni in collaborazione con Eros Puglielli, registapellicola. La fotografia è di Emanuele Pasquet, Marta Marrone firma la scenografia e Monica Celeste i costumi, il montaggio è di Roberto Di Tanna e la muoriginale è di Francesco Cerasi.