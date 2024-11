Ilfattoquotidiano.it - Cop29, diminuiscono i partecipanti ma le lobby non mollano: a Baku sono 1.773 i lobbisti dei combustibili fossili

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

almeno 1.773 idell’oil&gas che hanno ottenuto l’accesso al verticedi, mentre il governo azero ha usato l’evento per cercare di organizzare nuovi accordi sui. Come per la Cop28 dello scorso anno a Dubai, allaè stato concesso l’accesso a un numero significativamente maggiore didelle fontirispetto a quasi tutte le delegazioni nazionali.superati solo dalle delegazioni inviate dall’Azerbaigian, paese ospitante (2229), dal Brasile, paese ospitante della Cop30 (1914) e dalla Turchia (1862). Lo rivela una nuova analisi della coalizione Kick Big Polluters Out (KBPO). E ReCommon, come membro della coalizione, ha avuto accesso a documenti confidenziali e denuncia la presenza di 22del comparto fossile nella delegazione italiana.