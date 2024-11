Ilrestodelcarlino.it - Cesena, “cacciata da casa mia a 82 anni, non so dove andare”

, 15 novembre 2024 – Fuori dia 82e senza un posto. “Sono sessant’che vivo al Monte, ora la mia abitazione è stata venduta all’asta per 168mila euro e il 20 novembre dovrò traslocare. Non soe non mi merito tutto questo”. Marisa Bertozzi racconta la sua storia tormentata, iniziata 9fa con la richiesta di risarcimento per appropriazione indebita dopo la morte di una cara amica, la celeberrima ‘Bruna di Ponte Pietra’, a cui Marisa sostiene di aver prestato aiuto per tutta la vita, fino ai suoi ultimi giorni. Marisa ha affrontato una causa in primo grado a cui è seguita la condanna di risarcimento per 100mila euro, ma non avendo adempiuto alla sentenza la suaè andata all’asta. Marisa Bertozzi si proclama innocente e attende con ansia la causa d’appello il 26 novembre,la sosterrà il legale Mauro Pacilio.