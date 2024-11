Lanazione.it - Centrodestra, finale con i leader . Tesei si commuove e attacca . E Giorgia scalda l’Auditorium

di Michele Nucci Alle quattro e un quarto non c’è più neanche un posto a sedere. Manca quasi un’ora al comiziodeldi San Francesco al Prato va subito esaurito per l’arrivo deidel nazionali a sostegno della candidata Donatella. C’era da aspettarselo: i posti sono poche centinaia, quella sala l’hanno riempita facilmente Margherita Scoccia e Vittoria Ferdinandi, figuriamoci se non andava pieno per l’arrivo die dei suoi ‘amici’ di governo. E i disagi non mancano: per i giornalisti, relegati ormai nelle retrovie dalla politica – proprio una brutta abitudine – ma anche per i tanti tifosi del, costretti a rimanere lontani dal palco anche se sono arrivati un’ora e mezzo prima dell’inizio. "Perché davanti ci vanno solo i candidati e gli staff" sentenza una donna sulla cinquantina che si occupa della sicurezza che con fare rigido, rifiuta persino la richiesta del sottosegretario agli Interni, Emanuele Prisco, di far accedere una persona.