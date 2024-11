Formiche.net - Cannoni sì, cibo no. Il vero volto dell’economia russa

Qualcuno una volta ha detto che non si vive di solo burro e. E in Russia è esattamente così. Più volte Formiche.net ha raccontato il gioco di specchi dietro la crescita dell’ex U, solo in apparenza immune alle sanzioni mosse contro Mosca dall’Occidente, all’indomani dell’invasione dell’Ucraina. Se il Pil della Federazione non è crollato è solo perché letteralmente dopato dalla produzione bellica, finalizzata allo sforzo in Ucraina. Di contro, però, l’impennata della domanda di armamenti, ha innescato una spirale inflazionistica mai vista prima, costringendo la Bank of Russia a portare i tassi al 21%, forse anche più in alto, entro il mese di dicembre.Risultato? Le imprese non riescono più a rimborsare i prestiti concessi dalle banche, andando incontro a bancarotta sicura. E lo stesso vale per gli istituti, che assisteranno molto presto a un’esplosione delle sofferenze.