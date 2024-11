Terzotemponapoli.com - Bucchi: “Napoli, Lukaku va preservato”

Cristian, allenatore ed ex attaccante del, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:Buongiorno? “E’ al pari di Bastoni e Calafiori. E’ uno dei difensori più forti d’Italia. Sono tutti e tre mancini e adesso abbiamo una grande abbondanza in quel ruolo. Sono tre calciatori di altissimo livello. Inter-? Conferma l’inizio di stagione. Ilè una squadra quadrata, ha trovato uno spirito comune e ha margini di crescita. Il gioco e la condizione di alcuni calciatori possono migliorare. Ilè tornato ad essere una squadra solida e il match con l’Inter ha mostrato che i nerazzurri non sono più quelli dello scorso anno.