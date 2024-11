Spazionapoli.it - Barcellona-Kvara, in Spagna esplode la notizia: il georgiano è in prima pagina

Ilsi fionda su Khvichatskhelia: il numero 77 azzurro è finito nel mirino del club catalano, spunta la. In queste ore è spuntata ladi un interesse forte delper Khvichatskhelia. Ilnon ha ancora trovato l’intesa con il Napoli per il rinnovo di contratto, e questo sta portando anche a delle riflessioni da parte dei club interessati. In questi mesi è stato il Paris Saint Germain ad essere maggiormente accostato al Napoli 77 azzurro, con l’entourage del ragazzo che avrebbe gradito di buon grado un trasferimento in Francia a condizioni molto vantaggiose sotto il punto di vista economico.La richiesta di un adeguamento dell’ingaggio è stata messa sul piatto dall’agente del calciatore già da diverso tempo, ma il Napoli non si è spinto oltre una certa cifra per accontentare il ragazzo, aspetto che ha raffreddato gli animi e portato quasi ad una rottura nel corso della scorsa estate.