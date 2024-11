Ilrestodelcarlino.it - Baby squillo stuprata: due ragazzi inchiodati da intercettazioni e Dna

Rimini, 15 novembre 2024 – È la storia di un orrore giovanile quella ricostruita intorno a dueni di 17 e 18 anni, residenti nel Pesarese, finiti in carcere ieri mattina in esecuzione della misura cautelare a loro carico emessa dal gip del Tribunale di Rimini Raffaella Ceccarelli, nell’ambito di un’inchiesta per violenza sessuale pluriaggravata in concorso. È questo il macigno accusatorio scagliato da due Procure – quella di Rimini nella persona del pm Davide Ercolani e quella dei minori di Bologna, pm Caterina Sallusti – contro gli adolescenti ritenuti essere gli autori di uno stupro avvenuto questa estate, a inizio agosto, nei confronti di una riminese di appena 16 anni. Unana, come loro, che i due indagati avrebbero conosciuto sul web, attraverso un canale Telegram dove la vittima metteva in vendita foto del suo corpo e video o offriva prestazioni sessuali in cambio di un compenso.