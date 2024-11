Game-experience.it - Avowed, Microsoft ha rivelato i requisiti di sistema per PC

ha annunciato idiper PC di, rivelando di conseguenza quelle che sono le specifiche da rispettare per poter far girare il gioco in modo corretto sul proprio Personal Computer.Dopo aver dato il via ai preordini del nuovo titolo targato Obsidian Entertainment, rivelando contestualmente anche la Premium e la Steelbook Edition, il colosso di Redmond ha svelato idiper la versione PC.Scopriamo qui di seguito idiMinimi per Personal Computer:operativo: Windows 10 oppure Windows 11 con gli ultimi aggiornamentiProcessore: AMD Ryzen 5 2600 oppure Intel Core i5-8400Memoria: 16 GB di RAMScheda video: AMD RX 5700, Nvidia GeForce GTX 1070 oppure Intel Arc A580DirectX: Versione 12Archiviazione: 75 GB di spazio disponibileInvece qui sotto sono presenti iConsigliati per la versione Personal Computer dioperativo: Windows 10 oppure Windows 11 con gli ultimi aggiornamentiProcessore: AMD Ryzen 5 5600X oppure Intel Core i7-10700KMemoria: 16 GB di RAMScheda video: AMD RX 6800 XT oppure Nvidia GeForce RTX 3080DirectX: Versione 12Archiviazione: 75 GB di spazio disponibilePurtroppo le informazioni condivise da Obisidian Entertainment esono state soltanto queste, senza averdi conseguenza il framerate e la risoluzione proposta da queste configurazioni, ma è lecito attendersi ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime settimane, in prossimità del lancio ufficiale del gioco.