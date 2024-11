Ilgiorno.it - Astronomia, quiz, storia e musica. Torna l’avventura nello spazio

Un astro-a squadre; l’eterno dilemma "esistono gli extraterrestri?"; le suggestioni di una possibile vita sulla luna; gli osservatori astronomici di Stonehenge e Machu Picchu. Con un mix trae cinematografia, a Segratein tutto il suo fascino "Il mese dello", un ciclo di conferenze scientifiche, laboratori e spettacoli che resterà in agenda dal 16 novembre al 6 dicembre. Alla sua terza edizione, l’iniziativa è organizzata dalla biblioteca comunale insieme a PhysicalPub, associazione di esperti e appassionati di. Sette, in totale, gli appuntamenti della rassegna. Tutti gli eventi saranno ospitati al Centro civico Verdi, ad eccezione della proiezione del film "Moon", in agenda il 25 novembre, alle 20, al cinema di San Felice. Uno sguardo al programma.