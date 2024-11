Ilfattoquotidiano.it - Assemblea costituente M5S: perché non votare è l’ultima possibilità per cambiare qualcosa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Finalmente ci siamo. Sono usciti i quesiti per l’M5S. Sei pagine (per adesso). Nessuna sorpresa: gli iscritti sono chiamati a esprimersi proprio sull’eliminazione del garante M5s,nome e simbolo e superare la regola dei due mandati. Di fronte a conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, democrazie occidentali in affanno, una crisi climatica che rischia di sconvolgere il mondo, povertà crescente, e non ultimo, una crisi di consenso che affligge il MoVimento da anni, la soluzione proposta è quindi di tutelare la carriera politica di alcune figure del M5S con un ipotetico terzo, quarto, quinto mandato e rimuovere chiunque si possa opporre.E per questo “nobile obiettivo” sono stati spesi centinaia di migliaia di euro in società di comunicazione private come Avventura Urbana e Comin&Partners (quelli della trattativa Ilva tra Stato e ArcelorMittal) e per affittare il palazzo dei congressi all’Eur.