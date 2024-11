Lanazione.it - Allievi B, dieci espulsi . E partita persa per tutti

Cinqueper parte, per un totale digiocatori. Gara sospesa e sconfitta a tavolino per entrambe le formazioni. E’ costato caro il parapiglia nel finale dellaB (2009) sia al Prato Nord, sia al CF 2001, le due società protagoniste dell’episodio accaduto nell’ultimo confronto del campionato provinciale. Secondo quanto si legge sul bollettino ufficiale dal giudice sportivo, che riprende il referto del direttore di gara, "al 39’ minuto del secondo tempo si scatenava una rissa fra calciatori delle due squadre. A seguito della rissa, venivano presi provvedimenti dione (5 per parte) che solo per evitare ulteriori tensioni in campo venivano notificati, ai due dirigenti accompagnatori successivamente, e pertanto, tali provvedimenti riducevano il numero dei calciatori sotto il minimo regolamentare".