Lettera43.it - A Venezia chiude il Fondaco dei Tedeschi: licenziati 226 dipendenti

Nel 2025 arà ildei, centro commerciale di lusso situato in un palazzo storico del 1200 proprio accanto al Ponte di Rialto. La società che lo gestisce, la DFS, ha fatto sapere che tutti i 226saranno. La decisione è giunta dopo 100 milioni di perdite registrati in cinque anni causati da un crollo delle vendite, che dopo la pandemia non si sono mai riprese. Il centro commerciale resterà aperto fino a giugno 2025, dopodiché si procederà al disallestimento. Il contratto di affitto a DFS scadrà a settembre 2025. L’assessore allo Sviluppo economico di, Simone Venturini, ha detto di aver ricevuto la notizia senza alcun preavviso sullo stato di crisi, cosa che rende di fatto impossibile individuare «soluzioni alternative» alla chiusura definitiva.