Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2024 ore 17:15

DEL 14 NOVEMBREORE 17.20 ARIANNA CAROCCIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACOME DI CONSUETO IN QUESTE ORE, TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’ALLACCIAMENTO CON LAFIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO PER LA TUSCOLANA.IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E LA RUSTICA, POI SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA.IN USCITA DALLA CAPITALE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST SINO AL RACCORDO.RALLENTAMENTI SULLA SALARIA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARIA.PERMANGONO LE CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.RESTANDO IN ZONA, CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA, SEMPRE IN DIREZIONE DEL LITORALE.