Via Marx cambia volto. Addio al cavalcaferrovia. Smontato nella notte

tra martedi e mercoledi sono state messe in atto, e possono dirsi quasi concluse, le procedure di smontaggio dell’ormai famigeratostradale di via Carlo, la cui rimozione, nel quadro dei lavori di completamento della tangenziale Nord, è stata anticipata di circa un anno. In virtù della richiesta ultimativa di Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, che nel periodo originariamente previsto, autunno 2025, ha messo in calendario altri lavori. Ma la situazione che si è venuta a creare, come peraltro ampiamente prevedibile, sta creando enormi disagi al traffico, e al benessere generale, nelle zone interessate, in particolare negli abitati di Roncocesi e Cavazzoli. Questo in virtù delle deviazioni stradali nell’area che hanno considerevolmente aumentato, rispetto ai tempi normali, il numero dei veicoli in transito nelle vie delle due località e non solo: disagi ci sono anche nelle altre frazioni.