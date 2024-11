Liberoquotidiano.it - Umbria, Nevi (Fi): "Semplificare e stare vicini a imprese che vogliono creare occupazione"

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "al massimo e cercare di essereallecheespandersi, svilupparsi ein: questo è il cuore del nostro progetto di governo per i prossimi anni". Così Raffaele, deputato di Forza Italia e segretario della XIII commissione Agricoltura della Camera dei deputati, intervistato da Adnkronos nell'ambito dello speciale 'Regioni al voto', dedicato al prossimo appuntamento elettorale ined Emilia-Romagna."Lo abbiamo già fatto in questa legislatura di governo regionale - ha proseguito-. La nostra regione ha avuto delle performance molto significative sotto il profilo economico. A parte l'industria del turismo, che abbiamo sostenuto attraverso una promozione della nostra regione che ha dato ottimi risultati e attraverso lo sviluppo delle infrastrutture, a cominciare dal nostro aeroporto regionale, ci siamo impegnati e ci impegneremo ancora di più ae a cercare di far percepire alledel nostro territorio che c'è un governo regionale che è vicino, che non è contro di loro, e che cerca in tutti i modi di incentivarli a crescere e svilupparsi".