Udine | da dicembre 2024 due nuove line autobus

Dal 2saranno attivi due nuovi collegamenti urbani per raggiungere comodamente il centro diprovenendo da nord e da ovest della città. Il tragitto delle duee è stato progettato e realizzato per garantire i collegamenti tra centro e quartieri, anche quelli più lontani, sostenere lo scambio nei nodi intermodali, facilitare l’accesso gli spostamenti all’interno del ring e offrire un servizio capillare nei luoghi di forte presenza e aggregazione.Lee, che si chiameranno 81 e 82 e che formalmente sostituiranno la circolare del centro 14, sono il frutto del lavoro congiunto di Regione FVG e Comune di, in un’ottica di revisione globale del servizio di trasporto pubblico della città, che include anche il ritorno dellaa 1 in via Aquileia per agevolare l’accesso alle vie più centrali.