Calciomercato.it - Svolta Morata, la verità sull’infortunio: l’annuncio in vista di Milan-Juve

Leggi su Calciomercato.it

Arrivano novità importanti legate alle condizioni dell’attaccante spagnolo, che si trova in ritiro con la sua NazionaleLa convocazione di Alvaroin Nazionale non aveva per nulla reso felice ile Paulo Fonseca. Per il tecnico portoghese era inspiegabile che l’attaccante venisse convocato dopo il trauma cranico che gli ha impedito di saltare il match di Cagliari., laindi(LaPresse) – Calciomercato.itD’altronde per i medici l’ex Atletico Madrid avrebbe dovuto seguire un protocollo che lo avrebbe portato fuori dai campi di calcio per dieci giorni. Alvaro, però, potrebbe giocare già venerdì sera a Copenhagen contro la Danimarca.è stato dato dallo stesso calciatore. Il centravanti, premiato da Marca come miglior marcatore della Liga 2023-2024, è tornato a parlare così del problema che ha fatto spaventare tutti i tifosi del: “Grazie a Dio è stato tutto uno spavento, riprenderò a segnare anche di testa.