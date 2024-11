Sommella “L’Europa delle troppe regole ha smesso di crescere”

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “Il cittadino europeo oggi deve usare di più la capacità di pensiero per essere meno al verde”. Lo afferma Roberto, direttore di MF Milano Finanza, in un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress, sul suo ultimo libro “Al verde. Manifesto dei tempi moderni”.“Prima di scrivere questo saggio ho letto tre importanti Manifesti: quello futurista, quello di Ventotene e quello del Partito Comunista. In tutti viene ipotizzato un mondo diverso da quello che si vive, un mondo in cui le contrapposizioni vengono risolte attraverso le idee e non attraverso la lotta armata: oggi cerchiamo ancora di risolvere i problemi sociali applicando l’ideologia del mercato”, sottolinea, che argomenta così la sua bocciatura al recente approccio delnei confronti dell’economia: “Ritengo che l’errore sia stato costruire un sistema diconvincendoci che il resto del mondo la pensasse come: è finita che noi non cresciamo, mentre Stati Uniti e Cina sì”.