Sky apre le porte agli studenti delle superiori

Osservare il dietro le quinte degli studi di Sky, incontrare i professionisti del settore, lavorare con le tecnologie più avanzate per la creazione di contenuti audiovisivi: tutto ciò sarà possibile grazie a Sky Up Academy Studios, il nuovo progetto che permetteràdi vivere un’esperienza unica e di realizzare un contenuto giornalistico multimediale con il supporto degli specialisti di Sky. I nuovi spazi dedicati all’iniziativa sono stati inaugurati ieri, negli studi di Milano Santa Giulia, dall’amministratore delegato di Sky Italia Andrea Duilio, insieme a Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture. "Sarà un’esperienza formativa, ma anche divertente, che permetterà ai ragazzi di esprimere il proprio potenziale creativo", ha dichiarato Varetto.