Skeleton, Coppa del Mondo maschile. Terzo round tra Weston e Groother? Occhio agli asiatici, proveranno a inserirsi nella contesa

Sabato 16 novembre 2024 il budello olimpico di Pyeongchang, situato in Corea del Sud, terrà a battesimo la XXXIXdeldi. Si parte con il botto, poiché vi sarà l’inusuale dinamica rappresentata dal double header. Difatti, domenica 17 si disputerà subito una seconda competizione.La Sfera di cristallo dello scorso anno è stata conquistata dal britannico Matt. Un risultato nel rispetto del pronostico della vigilia, seppur concretizzatosi in maniera più avventurosa rispetto alle previsioni. L’inglese ha infatti dovuto superare la fortissima concorrenza del tedesco Christopher, impostosiclassifica generale del 2022-23, che gli ha ceduto la corona solo sul filo di lana. Il ventisettenne albionico e il trentaduenne teutonico sono indubbiamente i due uomini più accreditati a lottare per la graduatoria assoluta anche quest’inverno.