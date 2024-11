Oasport.it - Sinner e l’Italia in contemporanea: chi vincerà il duello dello share sulla RAI?

Un 14 novembre che scalderà i cuori di tutti gli appassionati sportivi. La serata di oggi terrà tutti incollati alla televisione in, per unche fino a poco tempo fa avremmo dato per scontato: è calcio contro tennis in, è Jannikcontro Luciano Spalletti, ATP Finals contro Nations League. Il torneo di fine anno a Torino conoscerà oggi i primi due qualificati in semifinale. Per il numero uno al mondo il discorso non è ancora chiuso nonostante le vittorie in due set contro Alex de Minaur e Taylor Fritz e dovrà chiudere i conti con Daniil Medvedev attorno alle 20.30, ma presumibilmente potrebbe bastare un set per poter essere tra i migliori quattro.Ma nemmeno l’impegno della selezione di Luciano Spalletti scherza. Quinto turno di Nations League a Bruxelles contro il Belgio dalle 20.