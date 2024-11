Quifinanza.it - Simon Cracker, la cifra estetica ‘PUNKINDNESS’

Tutto nasce dal concetto di “crack” quello starno frastuono che si ottiene distruggendo qualcosa, la rottura come epicentro di unastilistica che vede nella ricostruzione l’occasione unica di poter ridare nuova vita e anima a qualcosa, su queste poche ma intense basi nasce nel 2010 il brand, da un’idea die Botte che successivamente verrà affiancato nel 2020 da Filippo Leone Maria Biraghi, il primo con ruolo di Art Director ed il secondo come Brand Coordinator, ma entrambi con la stessa anima creativa.Il brand affronta il delicato e complesso mondo della moda in modo completamente distonico, lontano anni luce dagli stereotipi che questo segmento impone,e è un appassionato ricercatore di tecniche di stampa e tessuti e grazie alla sua sensibilità ed esperienza aggiunta alla visione che i 2 soci hanno in termini d’innovazione, nel 2021 entrano a far parte del calendario ufficiale della Camera Nazionale della Moda italiana.