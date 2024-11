Tvzap.it - Si sacrifica per salvare la moglie che stava per essere investita: l’eroico gesto di Roberto

Una tragedia ha visto come protagonista un uomo di 77 anni residente a Varese ma originario di Como. L’uomo, come riporta CorriereRomagna, era in vacanza con laa Cervia ecamminando sul lungo viale quando è stato travolto da un’auto guidata da un forlivese cheper investire la.Leggi anche: Incidente in autostrada, traffico in tilt e code di chilometriLeggi anche: Matilde Lorenzi morta in pista, l’ex sciatore Paolo De Chiesa rivela perché si potevadiperlaCurletto, 77enne originario di Varese, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto venerdì scorso, lungo viale Oriani, mentre passeggiava con la. L’uomo, che si trovava a Cervia per sottoporsi a delle cure termali, è deceduto due giorni fa all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dopo quattro giorni di agonia.