Ilfattoquotidiano.it - Settantenne trovata morta dentro un’auto nel Tarantino: l’allarme da una chiamata anonima. Si sospetta l’omicidio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il cadavere di una donna di circa settant’anni è stato trovato riverso nel sangue all’interno diparcheggiata nel cortile di una villa sulla strada litoranea ionico-salentina, nel territorio di Leporano, in provincia di Taranto.è stato lanciato da una telefonata: posto sono intervenuti i carabinieri, il pm di turno della Procura di Taranto, Salvatore Colella, e il medico legale. Siche la donna sia stata uccisa, ma sono in corso gli accertamenti per comprendere la natura delle ferite.I carabinieri stanno ascoltando i vicini per capire se qualcuno abbia sentito urla o visto persone allontanarsi dall’abitazione. I militari hanno poi allertato i Vigili del fuoco perché nell’appartamento si è verificata un’esplosione dovuta a una fuga di gas.L'articolonelda una