Rossella Erra svela se Furkan Palali ha un parrucchino e cosa pensa di Selvaggia Lucarelli

Questa settimanadi Ballando con le Stelle ha rilasciato una lunga intervista a Grazia Sambruna per il settimanale Vero dove ha parlato die della sua “rivalità” connata dalla passione in comune proprio per l’attore turco.“Con? Non c’è reale animosità tra noi. . Per essere una mia rivale dovrebbe recuperarsi tutte le stagioni di TAmara, non ha mai visto una puntata.è corteggiatissimo,che l’altro giorno fuori dagli studi c’era un capannello di signore arrivate per lui da Madrid: avevano tutte la maglia con la sua faccia stampata sopra.comunque la trovo sempre pungente e divertente. Anche quando mi ha detto che avrei dovuto imparare l’italiano. Avevo appena parlato in turco per salutareci ha scherzato sopra.