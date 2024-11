Terzotemponapoli.com - Roma: Ranieri nuovo tecnico

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’accordo è stato trovato a Londra, ma il lavoro sarà da fare nella “sua” Trigoria: Claudioha deciso di tornare sui propri passi e accettare la chiamata dellaper sedersi per la terza volta sulla panchina giallorossa, la panchina della sua squadra del cuore, in un momento di difficoltà estrema. I capitolini, 12esimi in classifica dopo 12 giornate di campionato, hanno esonerato Daniele De Rossi dopo la quarta e adesso hanno congedato anche Ivan Juric. I punti di distacco sulla zona retrocessione sono solo 4.LA NOTA – “L’ASè lieta di annunciare che Claudioè ilResponsabiledella Prima Squadra.Al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior: sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club.