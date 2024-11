Ilfattoquotidiano.it - Rapporto Onu: “Ciò che Israele sta facendo a Gaza corrisponde a pratiche di genocidio. Ma la censura aumenta”

I metodi di guerra utilizzati danella Striscia di“corrispondono alle caratteristiche di un”. A metterlo nero su bianco è il Comitato speciale delle Nazioni Unite incaricato di indagare sulleisraeliane. Ildi 154 pagine, che lunedì prossimo verrà presentato all’Assemblea generale a New York, evidenzia le “massicce vittime civili e le condizioni imposte ai palestinesi che mettono intenzionalmente a rischio la loro vita“. Uno aveva recentemente messo in luce come 7 persone su 10 uccise adasiano donne o bambini. Il Comitato Onu rileva che “Attraverso l’assedio di, l’ostruzione degli aiuti umanitari, gli attacchi mirati e l’uccisione di civili e operatori umanitari” e “nonostante i ripetuti appelli delle Nazioni Unite, gli ordini vincolanti della Corte internazionale di giustizia e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza,provoca intenzionalmente morte, fame e lesioni gravi: usa la fame come metodo di guerra e infligge punizioni collettive alla popolazione palestinese”.