Rapina a Teverola | ladro incastrato da un’impronta

Tempo di lettura: 2 minuti È statodalasciata in auto il 33enne di Aversa arrestato dai carabinieri per unacommessa nel giugno scorso con un altro complice, già in carcere, ai danni di un tabaccaio di; al raid avrebbero partecipato altri banditi, ma sul punto le indagini proseguono.L’imprenditore, è emerso dalle indagini dei carabinieri della stazione die della Compagnia di Aversa, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, era in auto con i figli e si stava recando in banca per depositare una somma di quasi 10mila euro, quando i banditi con un’altra auto gli si sono avvicinati bloccandone la corsa. Itori avevano volto coperto e un fucile a canne mozze, con cui hanno minacciato l’imprenditore, che però ha reagito, divincolandosi e cercando di fuggire; nel frattempo un’automobilista di passaggio ha notato la scena suonando il clacson a più riprese, e a quel punto i banditi hanno deciso di desistere dalre i soldi e sono fuggiti a piedi, lasciando l’auto, poi risultata rubata, aperta, con dentro fucile e un cellulare.