Quali sono le 10 auto ibride più vendute in Italia | il mercato in attesa dell’elettrico e degli incentivi

La classifica delle 10più amate daglini. L’alternativa all’elettrico in unnon ancora pronto a fare il grande salto.Ildell’sta attraversando un momento difficile in, con pesanti cali nelle vendite. Una tendenza negativa che va avanti da diversi mesi e che nello scorso ottobre ha fatto segnare un meno 9,1% nelle immatricolazioni. Dall’inizio dell’annostate immatricolate 1.328.663 nuove, per una crescita di appena lo 0,96%. La stima complessiva per l’intero 2024 è dell’1,5%.le 10piùin– Notizie.comIl calo delle vendite delleè dovuto a vari fattori, dal caro vita sul quale pesano ancora gli effetti dell’inflazione, seppure in diminuzione, con l’inevitabile aumento anche del costo dellemobili, agli stipendini, non adeguati a sostenere i consumi.