Gaeta.it - Prosciolto il generale Cotticelli: archiviata l’accusa di falsità sul bilancio della Sanità in Calabria

Facebook WhatsAppTwitter La Corte di Appello di Catanzaro hacolpe dalle accuse rivolte alSaverio, ex commissario straordinarioRegione. La decisione pone fine a un lungo iter giudiziario che lo vedeva coinvolto in un caso di presuntadeldell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza relativo all’anno 2017. Malgrado le difficoltà legali, la sentenza di proscioglimento ha confermato l’innocenza dell’alto ufficiale.e il contesto giudiziarioNel 2017, ilè stato accusato di aver omesso di impedire l’approvazione deldell’Asp di Cosenza, il quale era stato successivamente definito non veritiero. Le prime indagini condotte dalla Procura di Cosenza avevano già dimostrato l’estraneità delai fatti, riconoscendo che non aveva alcun ruolo attivo nell’approvazione delcontestato.