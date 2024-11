Ilfattoquotidiano.it - Oltre 4mila moto abbandonate sono state ritrovate in un bosco: la scoperta in un video virale su YouTube

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sembra una discarica a cielo aperto, un vero e proprio cimitero delle due ruote, quello che è stato scoperto nei pressi di Brewton, in Alabama, dove4 milaciclette e scooter. La zona, un’area boschiva di quasi 20 mila mq, sembra essere stata lasciata al degrado più totale: telai ricoperti di ruggine, pneumatici semi-sgonfi abbandonati nelle sterpaglie,ciclette nascoste dalle foglie., quad, scooter, gomme: quello scoperto a Brewton assume i tratti macabri di un cimitero delle due ruote. Ma non è proprio così: la zona altro non è che lo sterminato cortile dell’azienda Escambiarcycle, società attiva da quasi vent’anni nella rivendita di pezzi dicon un focus particolare a Kawasaki, Suzuki e Yamaha. Ma anche Honda, come due pezzi molto rari ritrovati nella “discarica”: gli scooter Elite della prima metà degli anni ’80 con il faro anteriore a scomparsa.