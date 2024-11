Calciomercato.it - Nuovo caos in campionato: incubo penalizzazione e risarcimento choc

Leggi su Calciomercato.it

Le big si schierano compatte e possono letteralmente riscrivere il finale di una vicenda giudiziaria che si sta trascinando da diverso tempoNon sono poche le vicende extra campo che negli ultimi anni hanno letteralmente scosso il mondo del calcio. In Italia, ma non solo. Allargando il punto d’osservazione, infatti, una normativa più stringente in termini economico-finanziari ha posto le premesse per una serie di provvedimenti in grado di ribaltare classifiche che sembrano già delineate nelle loro linee essenziali.in(LaPresse) – Calciomercato.itIl processo che vede coinvolto il Manchester City, ad esempio, sta tenendo con il fiato sospeso tutta la Premier League. I 115 capi di accusa cui devono rispondere i Citizens potrebbero portare – come extrema ratio – ad unao addirittura alla retrocessione della compagine di Guardiola.