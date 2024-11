Ilgiorno.it - Non guardate il telegiornale

La domanda è una di quelle piuttosto spiazzanti, soprattutto se pronunciata da un ragazzino: “Come sperare in mondo migliore e in futuro più bello, quando vediamo solo guerre e catastrofi?”. La questione è stata rivolta all’arcivescovo di Milano, Mario Delpini da una platea di giovanissimi allievi dell’Istituto Salesiani. E la risposta del monsignore non è di quelle che ti aspetteresti: “Ho trovato questo rimedio: non guardare il, ma guardare in faccia la gente che incontro. Sono persone brave, buone, che fanno il bene”. Da giornalista, il consiglio di non guardare il– tradotto: le notizie – mi ha fatto inizialmente storcere il naso. Tuttavia, a ben vedere, mette a fuoco un contesto ineludibile: viviamo un’epoca in cui il mondo dell’informazione, forse più che in passato, tende a spettacolarizzare i fatti, enfatizzandone la drammaticità e privilegiando le notizie negative, esasperate, polarizzanti e insolite.