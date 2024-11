Gaeta.it - Napoli, arrestato un 24enne per rapina aggravata: il colpo sventato dalla Polizia

Un episodio di cronaca che mette in luce la tempestività delle forze dell'ordine è avvenuto astamattina. Ladi Stato haun giovane di 24 anni, di origine gambiana, già noto per precedenti reati, con l'accusa die resistenza a pubblico ufficiale. Questo episodio illustra non solo i rischi legati alla criminalità nella città, ma anche l'impegno dellanel garantire la sicurezza dei cittadini.L'aggressione in piazza CapuanaLe pattuglie del Commissariato Vicaria-Mercato erano impegnate in un servizio di controllo del territorio quando hanno incrociato un'aggressione tra le vie di piazza Capuana. L'uomo era in atto di aggredire un passante per sottrargli il portafoglio, un'azione che ha catturato l'attenzione degli agenti sul posto.