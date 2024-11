Liberoquotidiano.it - Moda, sociologo Ferraresi: "Il contesto digitale influenza la scelta stilistica delle persone"

Milano, 14 nov. (Adnkronos) - “Ilmediatico, social eno sempre di più la, ma non in senso passivo, perché non siamo più solo target passivi ma attori attivinostre scelte. La capacità interazionale del mondoci permette di proporre anche le nostre scelte, diventando così un po' tutti ‘stilisti di noi stessi' e questa è una cosa che ci è stata permessa dall'avvento del”. Così Maurodella comunicazione e professore dell'università di Iulm in occasione della presentazione del primo Osservatorioe Generazioni “Fashion & Identity – Vestirsi senza infrastrutture”, un'indagine esclusiva realizzata da McArthurGlen in collaborazione con BVA Doxa. L'osservatorio è pensato come parte integrante di Evolve, la piattaforma del Gruppo McArthurGlen dedicata alle diverse attività ad impatto sociale del Gruppo.