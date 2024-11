Gaeta.it - Marc Marquez si prepara a una nuova avventura in Ducati, puntando al titolo MotoGP

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo dellaè in fermento, con il gran finale di stagione che vedrà il duello tra Bagnaia e Martin a Barcellona. Mentre gli appassionati aspettano di scoprire chi sarà il campione di quest’anno,, attualmente terzo in classifica, guarda già avanti al prossimo mondiale. In particolare, il noto pilota spagnolo, che dal 2025 avrà come compagno di squadra il campione in carica Pecco Bagnaia, ha condiviso le sue riflessioni e le sue aspettative riguardo al nuovo capitolo della sua carriera.Un cambiamento necessario:e la suavita innon ha mai nascosto il fatto che l’arrivo inrappresenta un cambiamento fondamentale nella sua carriera. Intervenendo sull’argomento, ha dichiarato che senza questa transizione sarebbe giunto al punto di annunciare il proprio ritiro.