MALTEMPO. A BOLOGNA L’OIPA IN CAMPO PER GLI ANIMALI E LE LORO FAMIGLIE.

lancia una raccolta fondi per aiutare gli, e le, colpiti dalche ha avuto conseguenze non trascurabili in diversi Regioni d’Italia. L’Organizzazione Internazionale Protezione(Oipa) scende in, a, per glie le. Come si apprende da un comunicato stampa ufficiale lanciato sul sito dell’Organizzazione, al via una raccolta straordinaria di fondi e materiali per sostenere chi è in difficoltà a causa del. La situazione è critica soprattutto per alcune strutture di ricovero pere a tal proposito Oipa, indica come poter offrire il proprio personale contributo.Gatto @Pixabay (immagine di repertorio) – VelvetMagL’impegno di OipaAe provincia in azione gli ‘angeli del fango‘ degli. Le guardie zoofile e i volontari dell’Organizzazione Internazionale Protezionehanno salvato, nei giorni scorsi, le vittime a quattro zampe della grave ondata di