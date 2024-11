Gaeta.it - Malore fatale alle ATP Finals: un uomo in pericolo durante la partita a Torino

Facebook WhatsAppTwitter Mercoledì 13 novembre 2024, un evento sportivo celebrativo si è trasformato in una drammatica corsa contro il tempo.le ATPtenutesi presso l’Inalpi Arena di Corso Sebastopoli a, un tifoso sessantenne ha subito uncritico, chiaramente un momento che evidenzia la fragilità della vita anche in situazioni di festa. Mentre la folla applaudiva il match tra Alexander Zverev e Casper Ruud, nessuno avrebbe potuto immaginare che la serata avrebbe preso una piega così tragica.UninaspettatolaNelle fasi iniziali del match, unche si trovava tra gli spalti è stato colpito da un’emorragia cerebrale. Questo evento è avvenuto in modo inaspettato, lasciando gli spettatori e gli organizzatori senza parole. La tempestività con cui il personale medico è intervenuto è stata determinante: i soccorsi sono statirtati immediatamente e, nell’arco di pochi minuti, l’è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Molinette.