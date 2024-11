Donnapop.it - Ma cosa sta succedendo su Twitter? Perché molti vip stanno andando via? Ecco il motivo

Nelle ultime settimane,è diventato teatro di un crescente malcontento tra le celebrità, molte delle quali hanno deciso di abbandonare la piattaforma. L’angoscia diutenti sembra essere scatenata dalle recenti dichiarazioni e dalla gestione della piattaforma da parte di Elon Musk, che, secondo alcuni, starebbe compromettendo la libertà di espressione e il dialogo democratico. Le voci dei vip, che una volta utilizzavanocome spazio per comunicare con i loro fan, oggi risuonano come segnali di allerta su quello checonsiderano un deterioramento del clima sociale e politico all’interno del social media.Tra le figure più in vista che hanno deciso di disertare, c’è Piero Pelù, il quale ha espresso un deciso dissenso nei confronti delle scelte di Musk, sottolineando l’importanza di dare un segnale chiaro contro le limitazioni imposte alle libertà individuali.