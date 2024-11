Lanazione.it - Lo sfogo di Sher Hakeem: "Dopo torture e minacce cerchiamo solo pace"

Ognuno dei richiedenti asilo pakistani e afghani che si trovano a Siena ha una storia. Molto spesso una storia di guerra e paura, di separazione e privazione dei propri affetti, di fuga dalla patria, alla ricerca di un posto migliore. O anchedi un posto dove la propria vita non sia costantemente a rischio per motivi politici e religiosi. Tra i ragazzi che ogni giorno frequentano i locali di San Girolamo pochi riescono ad esprimersi in inglese, mentre l’italiano rimane un tabù praticamente per tutti. Nonostante provino e si impegnino, buttando lì ogni tanto una parola insegnatagli dai volontari. Eppure nonostante le difficoltà linguistiche, hanno una gran voglia di raccontare la loro storia, per far capire come la loro siauna richiesta di aiuto e di comprensione. "Non vogliamo essere un problema" ribadiscono più volte.