Jannik Sinner ha fatto esplodere il movimento | l' ultimo miracolo del numero uno

Chesia ormai il golden boy del tennis mondiale è cosa nota. Ma che abbia anche poteri occulti per cui tutto quello che tocca diventa oro, lo vediamo confermato in questi giorni alle Finals. Il tennis italiano grazie a lui e ai suoi successi sta vivendo un new-deal impressionante tale da far ammettere all'Atp, ovvero il governo mondiale di questo sport, che «in nessun posto come in Italia si fa bene il tennis». Il rosso di Sesto Pusteria è un travolgente traino per tutto il, il segreto di questa età dell'oro: basta citare il suo nome in Cina, negli Usa, in Australia per scoprire che lamania esiste. Domenica prossima, prima della finale di Torino, ci sarà un annuncio sul futuro di queste Nitto Finals, il cui accordo con Torino scadrebbe nel 2025: il presidente dell'Atp, Andrea Gaudenzi, renderà noto che sono confermate in Italia sino al 2030 per via di un accordo strategico che ha messo in un angolo l'Arabia Saudita e i suoi petrodollari.