Italia, terremoto: forte scossa in serata. Cosa succede

Una nuovasismica ha interessato il Molise questa sera. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma è stato registrato alle 22:15 con epicentro a Forlì del Sannio. La magnitudo rilevata è stata di 2.8, con una profondità di 11 chilometri.Al momento, non si segnalano danni a persone o cose. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e invitano la popolazione a mantenere la calma, seguendo le indicazioni fornite dagli organi competenti.Il Molise è una regione caratterizzata da una significativa attività sismica. Secondo la classificazione sismica nazionale, Forlì del Sannio rientra nella zona sismica 1, indicata come area a pericolosità sismica alta, dove possono verificarsi forti terremoti.Si raccomanda ai cittadini di consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti e di adottare le misure di sicurezza previste in caso di eventi sismici.