In un’antica residenza nobiliare torna la Casa Bergamasca di Babbo Natale

Gandino. Il conto alla rovescia della trepida attesa sta ormai per concludersi.è arrivato a Gandino e sabato 16 novembre aprirà le porte della sua. Resterà ai piedi delle Orobie sino al prossimo 26 dicembre, con visite possibili ogni sabato dalle 14 alle 18 ed ogni domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.L’accoglienza sarà ancora una volta garantita dal collaudato staff della Fattoria Didattica Ariete di Gorno, guidato da Mauro Abbadini e dal direttore artistico Roman Ceroni.sarà ospitato nel cuore del centro storico di Gandino, all’interno dell’antico Palazzo Picinali Testa di via Papa Giovanni, a poche decine di metri dalla piazza del Municipio e dalla Basilica.“Si tratta di– conferma Ceroni – che dispone di ambienti ampi e articolati, ideale per un ospite che negli anni si è davvero affezionato alla nostra Valle, tanto che l’iniziativa dellaraggiunge la sua diciassettesima edizione”.