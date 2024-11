Superguidatv.it - “Il Patriarca 2”, intervista a Claudio Amendola: “La malattia di Nemo diventerà più subdola. Terza stagione? Potrebbe non esserci”

Leggi su Superguidatv.it

Da venerdì 15 novembre torna, in prima serata su Canale 5,con la secondade “Il“. Ancora una volta,ha una doppie veste, di attore protagonista e regista. In questa secondaBandera, il personaggio da lui interpretato, cercherà di scoprire la verità sull’assassinio del figlio Carlo. Accanto a lui la moglie Serena ma anche la figlia Lara con la quale recupererà il rapporto. Nel frattempo dal passato farà capolino un uomo, Raoul Morabito che sconvolgerà i piani die l’assetto del clan.“Il2”,Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. L’attore ci ha raccontare che interpretareè per lui una sfida. Si tratta infatti di un personaggio a tratti spietato, a tratti fragile: “mi colpisce molto per la sua forza incredibile, per la sua spietatezza ma allo stesso tempo una fragilità e un dolore che lo sorprende perché non è abituato.